Anziano investito sulle strisce pedonali da un furgone

COIRA - Ha subito lievi ferite l'86enne che questa mattina - poco dopo le 6.30 - è stato investito da un furgone mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali nei pressi della stazione ferroviaria di Klosters (GR).

Il conducente del camioncino, un 52enne, non è riuscito a evitare l'impatto nonostante una frenata d'emergenza. L'86enne, finito a terra, è stato subito soccorso dallo stesso autista e da altri passanti. In seguito un'ambulanza ha trasportato l'anziano all'ospedale di Sichers. Le sue condizioni - come riferito dalla polizia grigionese in una nota - non dovrebbero destare preoccupazioni.

La dinamica dei fatti è al vaglio delle autorità che hanno aperto un'inchiesta.