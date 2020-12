BERNA - Tre giovani di 18 e 19 anni sono rimasti feriti - di cui uno in maniera grave - ieri in serata in un accoltellamento nel centro di Berna. Diverse persone sono state fermate e portate al posto di polizia per essere interrogate.

Il presunto aggressore - un 17enne - è stato arrestato, comunicano oggi il ministero pubblico regionale e la polizia cantonale.