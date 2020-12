In poche ore, due incidenti con bus di linea

ZUGO - Serata molto sfortunata per i bus di linea zughesi. Ieri, nel giro di poche ore, due mezzi sono infatti rimasti coinvolti in altrettanti incidenti della circolazione.

Il più spettacolare - che purtroppo ha anche visto il ferimento di tre persone - si è verificato nella notte tra lunedì e martedì, poco dopo la mezzanotte, a Zugo. Un bus articolato è stato protagonista di un violento scontro con una vettura. Ed è finito fuori strada, passando oltre una siepe e terminando la corsa contro quattro auto parcheggiate.

Nell'incidente sono rimasti leggermente feriti il conducente e la passeggera dell'auto, come pure l'autista del bus. A bordo di quest'ultimo c'erano inoltre tre viaggiatori, due dei quali hanno abbandonato il posto prima dell'arrivo della polizia.

E poche ore prima... - Un'altra collisione si è verificata poche ore prima, sempre a Zugo. Una donna stava per svoltare a destra con il suo veicolo, quando però si è resa conto che doveva proseguire dritta. Ha pertanto cambiato all'improvviso direzione. Nello stesso momento stava sopraggiungendo un bus di linea, che non ha potuto evitare lo scontro. In questo caso non si registrano feriti.

POLCA ZG