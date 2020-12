Tre anziani investiti in 24 ore

SAN GALLO - Tre ultra settantenni quasi coetanei sono stati investiti sulle strisce pedonali in tre diverse località svizzere nello spazio di 24 ore: il bilancio è di un'anziana morta e di due feriti gravi, riferiscono le rispettive polizie cantonali.

Il primo incidente è avvenuto ieri pomeriggio a Neukirch (TG): una 76enne è stata travolta e uccisa da un camion nei pressi di una rotatoria.

Stamani un 76enne è stato urtato ad Altdorf da una vettura guidata da una 32enne: l'uomo è finito contro il parabrezza, riportando ferite gravi.

Un sinistro non molto diverso è avvenuto sempre oggi alle 11.00 a Wattwil, nel canton San Gallo: una 74anne è stata investita e ha battuto il capo sull'asfalto: ricoverata in ospedale dalla Rega, presentava lesioni in grado di metterne in pericolo la vita. Al volante dell'auto vi era un conducente 62enne.