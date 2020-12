Muore cadendo da una rupe

MOUTIER - La scorsa notte un uomo ha perso la vita vicino a Moutier (BE) cadendo da una rupe. Nonostante i soccorsi ricevuti, in primis dalle persone che si trovavano insieme a lui, è morto in ospedale per le ferite riportate.

La vittima è un 34enne svizzero residente nel canton Berna, scrivono in un comunicato congiunto la polizia bernese e la procura regionale del Giura-Seeland. Lo sventurato stava scendendo verso Moutier dall'altura denominata Graitery quando è caduto.

Le forze dell'ordine sono state allertate circa un quarto d'ora prima dell'una del mattino. Gli inquirenti ora intendono far luce sull'esatto corso degli eventi e sulle circostanze dell'incidente.