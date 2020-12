Così il ristorante evita il coprifuoco

LUCERNA - «Vivi la tua vita come al solito», si legge in un'e-mail promozionale che diversi utenti Twitter hanno ricevuto dalla società di catering Sinnvoll Gastro di Lucerna, poco dopo che il Governo federale ha annunciato le nuove misure contro il coronavirus.

L'hotel e ristorante Ferus di Emmen, di proprietà dell'azienda, offre ai propri ospiti la possibilità di prenotare una “camera proforma” tramite e-mail evitando così il coprifuoco. «Ci assicuriamo che tutto rimanga come sempre», viene assicurato.

Le reazioni non hanno tardato ad arrivare. «Spero che ricevano una multa salata», scrive un utente su Twitter. Un altro descrive il comportamento come antisociale. Anche il consigliere nazionale Martin Bäumle ha commentato: «Se è vero, è discutibile e triste!».

Philippe Giesser, di Sinnvoll Gastro, conferma che l'azienda offre tali camere. «Il termine proforma è stato forse scelto male, me ne rendo conto adesso», ammette. Per ragioni economiche, tuttavia, si vede costretto ad attuare questa strategia, in modo tale da non dover lasciare a casa i suoi dipendenti. Anche se ciò significa aggirare le misure in atto. «Sono un mascalzone», aggiunge, ma l'idea è di far pernottare gli ospiti dopo che hanno cenato. Anche se la parola "Zimmer" è tra virgolette nella newsletter.

A Ferus, avevano già 60 prenotazioni per sabato quando il governo federale ha annunciato le nuove regole. Quindi non rimarrebbe che regalare il cibo che è già stato acquistato. «Ma le nostre tasche sono vuote», spiega Giesser, pronto ad accogliere gli aiuti che il Governo federale offrirà alla sua categoria.

L'imprenditore riconosce che la situazione è attualmente pericolosa a causa del virus. «Ma questo è solo un compromesso tra salute ed economia».