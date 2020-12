Diciotto anni di carcere per due amanti diabolici

DELÉMONT - Il Tribunale di Porrentruy (JU) ha condannato a 18 anni di reclusione per assassinio due amanti che nel febbraio del 2018 a Delémont uccisero il marito della donna e tentarono di mascherare il crimine provocano un'esplosione di gas in cucina.

La vittima era un afghano di 33 anni padre di tre bambini, dedito al consumo di alcool e droga. Ed «era di ostacolo alla felicità dei due imputati», pure cittadini afghani, ha spiegato la presidente del tribunale.

Gli amanti, dopo un tentativo di avvelenamento fallito un mese prima, il 18 febbraio del 2018 sono riusciti nel loro intento. Il 33enne è stato ucciso a colpendolo alla testa con un mazzuolo. In seguito sono state appiccate le fiamme nella sua abitazione di Delémont per nascondere il crimine.

Gli inquirenti avevano trovato lo strumento dell'uccisione come pure una bottiglia che aveva contenuto della benzina per accelerare l'incendio in cucina, dove quattro fornelli a gas erano stati aperti.

Il procuratore pubblico giurassiano aveva chiesto una pena di 16 anni per la donna e di 18 per il suo amante, con l'imputazione di assassinio. L'avvocato difensore del uomo propendeva per una pena massima di 11 anni di reclusione per omicidio passionale, mentre il legale della donna chiedeva l'assoluzione. L'atto d'incendio intenzionale ha aggravato la pena per i due imputati.

«Non è stato facile stabilire la versione esatta», ha spiegato la presidente del tribunale. Sapendo che la confessione non è più la «regina delle prove», è stato necessario ricorrere alle prove indiziali e a una serie di elementi a carico, comprese le conversazioni tramite i messaggi di WhatsApp.