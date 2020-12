Cadavere nel bosco: indagini ad ampio raggio

EGNACH - Proseguono in tutte le direzioni le indagini sul cadavere scoperto ieri, poco dopo le 10 del mattino, da un passante in un bosco vicino a Frasnacht, nel comune di Egnach, in Turgovia.

Non è stato trovato il corpo intero, ha detto oggi a Keystone-ATS un portavoce della polizia turgoviese, confermando informazioni del portale tagblatt.ch. «Ciò non significa che ci si trovi automaticamente in presenza di un delitto», ha precisato il portavoce.

Ieri la polizia aveva confermato il ritrovamento dei «resti mortali» di una persona, che sono stati portati all'Istituto di medicina forense di San Gallo per l'identificazione.