Ragazzino trascinato dall'autobus per 100 metri, autista assolto

ZURIGO - La porta dell'autobus si è chiusa nonostante il sensore, e ha intrappolato il piede dell'undicenne JT*. Il giovane era sceso alla fermata Einfangstrasse, a Zurigo-Affoltern, nel febbraio 2019, ma aveva voluto tenere la porta aperta con il piede (sostiene) a una donna che stava correndo per raggiungere l'autobus.

Ciò nonostante l'autista è ripartito, ha accelerato fino a circa 28 km/h e ha trascinato con sé il ragazzo per quasi 100 metri, fino a quando una passeggera non l'ha avvertito di quanto stava accadendo.

Oggi, l'uomo alla guida del mezzo di trasporto della città di Zurigo è finito a processo per lesioni colpose. Nel decreto d'accusa si legge: «L'imputato non si è assicurato, contrariamente al suo dovere, che tutto fosse in regola sul marciapiede. Ciò significa che si è dimenticato di guardare nello specchietto retrovisore destro». La richiesta di pena era di 30 aliquote giornaliere da 150 franchi e una multa di 1100 franchi. Inoltre, avrebbe dovuto pagare costi procedurali per oltre 2000 franchi.

«Deve andare in terapia ogni settimana» - La madre di J. prova ancora rabbia per quanto accaduto: «Dall'incidente, mio figlio è dovuto andare in terapia ogni settimana per problemi al ginocchio destro e alla schiena». In estate ha avuto di nuovo una ricaduta e ha camminato con le stampelle per settimane. «È stato un miracolo che sia sopravvissuto all'incidente».

Salvato dallo zaino - «Mamma, se non avessi tenuto la testa alta, ora sarei morto», è quanto le ha detto al pronto soccorso il giovane dopo l'accaduto. Il ragazzino è stato trascinato sulla schiena per tutto il tragitto, presumibilmente lo zaino e la giacca invernale hanno evitato il peggio.

Per la madre è inspiegabile che la porta possa essersi chiusa nonostante i sensori. La VBZ non ha voluto commentare, ma si è rammaricata molto dell'incidente. Dopo l'accaduto è stato assicurato che le porte sono state controllate e che lo specifico sistema a fotocellule in grado di evitare questo tipo di incidenti era funzionante.

La madre non ha voluto accettare i 3mila franchi di risarcimento proposti dall'azienda di trasporti. Ha chiesto invece che all'autista fosse impedito di mettersi nuovamente alla guida di un mezzo pubblico e che l'azienda di trasporti fosse ritenuta responsabile per l'accaduto.

«Non poteva vederlo» - Tuttavia la difesa ha puntato sull'impossibilità, da parte dell'autista, di accorgersi dell'accaduto: «Il mio cliente non ha potuto vedere il ragazzino. È un autobus articolato lungo 18 metri. Diverse persone erano in piedi alla fermata dell'autobus e hanno limitato il suo campo visivo».

Secondo l'avvocato, la spia di controllo sul veicolo indicava che la porta era chiusa e che poteva procedere. «Il mio cliente non poteva sapere che qualcuno avesse impedito intenzionalmente la chiusura della porta con il piede», ha aggiunto. «Il ragazzo - ha concluso - non ha poi bloccato la porta per una donna che si avvicinava, ma voleva solo parlare con i suo amici sul bus».

Più o meno dello stesso parere il giudice, che ha assolto l'autista e gli ha concesso un risarcimento di 10.000 franchi. «Non è stato possibile determinare senza dubbio se abbia guardato nel retrovisore prima di partire». Quindi è stato scagionato per mancanza di prove. «È stato un tragico incidente e il ragazzo è stato molto fortunato. Non dovrebbe essere tecnicamente possibile che l'autobus possa partire se c'è un piede intrappolato nella porta».

* Nome noto all'editore