In Svizzera 4'455 nuovi casi di coronavirus

BERNA - In Svizzera, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 4455 nuovi casi di coronavirus, secondo le cifre pubblicate dall'Ufficio federale di sanità pubblica (UFSP). 80 nuovi decessi sono stati segnalati. 194 persone sono state ricoverate in ospedale.

Nel corso delle ultime 24 ore sono stati trasmessi i risultati di 27'964 test, indica l'UFSP. Il tasso di positività è del 15,93%. Sull'arco di due settimane, il numero totale di infezioni è 51'684. I casi per 100'000 abitanti negli ultimi 14 giorni sono 597,86.

Dall'inizio della pandemia, 340'115 casi di Covid-19 sono stati confermati in laboratorio su un totale di 2'808'820 test effettuati in Svizzera e nel Liechtenstein. In totale si contano 4'747 decessi e il numero di persone ospedalizzate si attesta a 13'842.

In Svizzera si contano attualmente 28'827 persone in isolamento e 33'529 entrate in contatto con loro e messe in quarantena. A questi se ne aggiungono 241 di ritorno da un Paese a rischio e posti in quarantena.

Nei Grigioni, la pagina web dedicata all'evoluzione del coronavirus indica 100 nuove infezioni da ieri (5'422 totali). Il bilancio delle vittime rimane fermo a quota 104.