Sgominata una banda spacciatori nigeriani, 200 gli arresti

ZURIGO - La polizia zurighese ha sgominato una banda di spacciatori nigeriani di cocaina con un'operazione condotta in collaborazione con diverse polizie cantonali e internazionali. In cinque anni sono state arrestate 200 persone in Svizzera e in diversi Paesi europei.

Sono inoltre stati sequestrati 115 chilogrammi di cocaina e contanti per un valore di oltre 850'000 franchi, indica oggi una nota della polizia cantonale e del Ministero pubblico di Zurigo.

Con la conclusione dell'operazione "Wave", durata oltre cinque anni, è stato sferrato un duro alla criminalità organizzata del narcotraffico in Svizzera, si legge nella nota. Le approfondite indagini hanno permesso di smantellare un'organizzazione criminale nigeriana che, nell'arco di diversi anni, ha trasportato cocaina su larga scala dall'estero alla Svizzera.

La droga, spacciata in diverse località elvetiche, veniva trasportata nella Confederazione da corrieri che la nascondevano nel proprio corpo all'interno di ovuli, oppure celata all'interno dei bagagli. Anche i proventi del traffico venivano in seguito contrabbandati all'estero.

I risultati dell'indagine delle autorità zurighesi hanno portato a diversi altri procedimenti paralleli in Svizzera e all'estero. In totale sono stati sequestrati circa 115 kg di cocaina, 15 kg di marijuana, oltre a 850'000 fra euro e franchi in contanti. In Svizzera e in altri Paesi europei sono state arrestate oltre 200 persone.

L'operazione "Wave" è stata condotta in stretta collaborazione con Eurojust, Europol, Interpol, come pure con le polizie di Austria, Germania, Francia, Olanda, Spagna e dei cantoni di Argovia, Berna, Basilea Campagna, Basilea Campagna, Basilea Città, Ginevra, Giura, Lucerna, San Gallo e Vaud. La Polizia criminale federale ha coordinato l'operazione.