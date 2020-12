Si ribalta e si ferisce

COIRA - Disavventura per un'automobilista oggi pomeriggio a Tiefencastel (GR). La donna si è ribaltata con la propria vettura circolando sulla strada dello Julier e ha riportato ferite leggere. La neve caduta sul nord dei Grigioni ha causato vari disagi al traffico e diversi incidenti in tutta la Svizzera.

Il sinistro, scrive in una nota la polizia retica, è avvenuto alle 14.15. Percorrendo una curva nei pressi della galleria Crap Ses, il veicolo è entrato in collisione con il pendio a bordo della carreggiata, terminando la propria corsa capovolto sul tetto. La conducente è stata trasportata in ambulanza a Thusis (GR).

Non si è comunque trattato del solo incidente di oggi. Le strade innevate a partire da mezzogiorno hanno infatti messo in difficoltà gli automobilisti grigionesi. Stando alla polizia, si contano una quindicina di episodi, archiviati fortunatamente solo con danni materiali e inconvenienti per il traffico.