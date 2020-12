44enne investito da un treno

COIRA - È stato ricoverato all'ospedale di Ilanz con diverse fratture alle costole e la rottura di una spalla, il 44enne vittima di un incidente avvenuto ieri sera alla stazione di Rabius, nella Surselva grigionese.

L'uomo si trovava in piedi accanto ai binari quando un treno lo ha colpito di striscio facendolo cadere pesantemente a terra. Ferito, il 44enne è stato subito soccorso dai paramedici per poi venir trasportato in ambulanza all'ospedale di Illanz. Come detto, un primo bollettino medico - riportato dalla polizia cantonale grigionese - parla di diverse fratture alle costole e della rottura della spalla.