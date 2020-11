Schianto sull'A9, morta una donna

LOSANNA - Un grave incidente si è verificato ieri, sabato 28 novembre (verso le 19:30), sull'autostrada A9 tra Vevey e Chexbres. In seguito all'impatto tra due veicoli, una 44enne che era alla guida è stata sbalzata fuori dalla sua auto. Le ferite riportate erano tali che nulla è stato possibile, nonostante il pronto intervento dei soccorsi. La donna è purtroppo morta sul colpo.

L'autista a bordo dell'altra auto, un 58enne residente a Losanna, è stato trasportato in ambulanza in ospedale. Non sono note le sue condizioni.

L'impatto ha generato numerosi detriti che sono andati a depositarsi sulla strada è che hanno richiesto la chiusura del tratto dell'A9 per permettere le necessarie operazioni di pulizia.

Un'inchiesta è stata aperta per far luce sull'accaduto. A tal proposito, la polizia cantonale è alla ricerca di testimoni in grado di fornire indizi utili alle indagini.

L'incidente ha richiesto l'intervento di diverse pattuglie di polizia e di due ambulanze accompagnate dal personale tecnico che si è occupato di mettere in sicurezza e ripristinare la carreggiata.