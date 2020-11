Vuole prestar soccorso, viene investito e muore

SION - Una tragica fatalità è costata la vita a un 53enne vodese alle 6.30 di questa mattina nei pressi dell'uscita autostradale di St-Maurice.

A seguito di un incidente stradale avvenuto poco prima, l'uomo - domiciliato nel Basso Vallese - si è infatti fermato sulla corsia d'emergenza ed è sceso dalla propria automobile per sincerarsi delle condizioni del conducente. Vedendo che questi non aveva subito ferite, ha fatto dietrofront, tornando alla propria vettura. Ed è a questo punto che è avvenuta la tragedia: un altro conducente ha infatti perso il controllo del proprio veicolo che ha investito in pieno il 53enne. Per lui, malgrado l'immediato intervento dei soccorritori, non c'è stato nulla da fare.

Il Ministero pubblico vallesano ha aperto un'inchiesta per determinare le esatte circostanze del dramma.