Auto contro un albero: morto un sedicenne

SCHWARZSEE - Un'auto è uscita di strada ieri verso mezzogiorno nelle vicinanze di Schwarzsee, nel canto Friburgo, e si è schiantata contro un albero. Un passeggero di sedici anni è deceduto dopo il ricovero in ospedale.

Il ventenne alla guida della vettura è rimasto illeso, ma è stato a sua volta portato in ospedale in stato di shock. Il sedicenne che gli sedeva accanto è stato elitrasportato in ospedale, dove è morto a causa delle gravi ferite. La polizia ha aperto indagini per chiarire le cause dello schianto.