Prima colpisce l'auto con una bottiglia, poi l'agente con un pugno

ZURIGO - Lunedì mattina a Zurigo un 31enne ha attaccato un'auto della polizia cittadina. Dopo aver colpito il veicolo con una bottiglia, danneggiando un finestrino, ha tirato un pugno a un agente.

L'assalto è avvenuto mentre il mezzo della polizia si trovava fermo a un semaforo del Kreis 5. L'aggressore ha colpito l'agente quanto questi era uscito a verificare i danni subiti dall'auto dopo il lancio della bottiglia, si legge in un comunicato odierno.

Il soggetto ha opposto una veemente resistenza al fermo ed è stato necessario far intervenire rinforzi. Per motivare il suo gesto, il 31enne ha parlato di un non meglio specificato «odio per la polizia».