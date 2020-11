6 arresti in Francia per l'assalto al portavalori di Mont-sur-Lausanne

LIONE - Sei uomini sono stati arrestati oggi nella regione di Lione, in Francia, perché sospettati di aver partecipato a un assalto a un furgone portavalori avvenuto a Mont-sur-Lausanne, nel canton Vaud, nella notte tra il 19 e 20 giugno 2019. L'attacco aveva fruttato ai malviventi un bottino stimato in 25 milioni di franchi.

Lo indica questa sera l'agenzia di stampa francese Afp, a cui una fonte vicina agli inquirenti ha confermato informazioni pubblicate dal quotidiano Le Parisien. Un settimo sospetto, già in carcere, è stato messo a disposizione delle autorità investigative e un'ottava persona è stata arrestata in Svizzera.

Un primo sospetto era già stato posto in passato in stato d'arresto in Spagna, scrive il quotidiano francese. Anche questa informazione è stata confermata ad Afp dalla fonte.

Secondo uno schema seguito anche in altre vicende analoghe, ripetutesi più volte negli ultimi mesi nel canton Vaud, criminali incappucciati e pesantemente armati avevano bloccato il furgone con auto rubate, prima di forzarlo e fuggire con il suo contenuto. I malviventi anche in quell'occasione diedero fuoco a tutti i veicoli.

Stando ad Afp, nelle perquisizioni effettuate simultaneamente agli arresti, la polizia ha sequestrato 100'000 euro (poco meno di 107'000 franchi al cambio attuale) e 30'000 franchi in contanti.

Nelle case dei sospetti, già noti alle autorità giudiziarie, sono stati trovati anche un conta banconote, due armi e giubbotti antiproiettile. Sono pure state sequestrate diverse auto di lusso.

L'ambiente criminale di Lione è noto per la sua pratica ricorrente di rapinare furgoni per il trasporto di valuta e metalli preziosi in Svizzera.

Diversi fattori rendono la Svizzera uno dei luoghi favoriti per questo tipo di criminalità, ha recentemente riferito ad Afp la polizia francese: l'assenza di un tetto massimo per la quantità di denaro trasportata, standard di sicurezza più bassi e minori livelli di blindatura a causa della legislazione antirumore che vieta la circolazione a veicoli di peso superiore alle 3,5 tonnellate durante la notte.

Lo scorso dicembre, il Consiglio federale, rispondendo a una domanda del consigliere nazionale Olivier Feller (PLR/VD), aveva confermato tale divieto di circolazione notturna.