Il Covid fa altre 142 vittime, i nuovi casi sono 4'560

BERNA - Sono 4'560 le nuove infezioni da coronavirus confermate in Svizzera e nel Liechtenstein nelle ultime 24 ore. Ci sono stati anche 142 decessi supplementari e 299 persone sono state ricoverate in ospedale. Lo indica il bollettino odierno dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

I tamponi eseguiti da ieri a oggi sono stati 19'495 con un tasso di positività del 23,4%. La Confederazione ieri aveva annunciato 12'839 casi (in 72 ore), per un tasso di positività del 21,5%.

L'incidenza della malattia ha raggiunto i 3'175,72 casi ogni 100'000 abitanti oggi e 966,99 casi ogni 100'000 abitanti negli ultimi 14 giorni.

Il totale dei decessi è salito a 3'300 e quello dei ricoveri a 10'747. Nelle ultime due settimane i morti sono stati 986, le ospedalizzazioni 2'122. Dall'inizio della pandemia sono stati confermati 274'534 casi di infezione su un totale di 2'430'732 tamponi eseguiti. Il 12% dei testati, insomma.

Le persone in isolamento attualmente sono 42'401 e altre 43'531 entrate in contatto con loro sono in quarantena. Anche altre 1'221 persone sono in quarantena dopo essere rientrate in Svizzera da un Paese considerato a rischio.