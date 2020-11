Nel weekend altri 12'839 contagi e 198 morti

BERNA - Sono 12'839 le nuove infezioni da coronavirus confermate in Svizzera e nel Liechtenstein nelle ultime 72 ore (269'974 in totale). Ci sono stati anche 198 decessi supplementari e 483 persone sono state ricoverate in ospedale. Lo indica il bollettino odierno dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

I tamponi eseguiti da venerdì (durante il week-end non vengono più fornite le cifre) sono stati 59'784 con un tasso di positività del 21,5%. La Confederazione venerdì aveva annunciato 6'739 casi, per un tasso di positività del 21,87%.

L'incidenza della malattia ha raggiunto i 3'122,97 casi ogni 100'000 abitanti oggi e 1'036,13 casi ogni 100'000 abitanti negli ultimi 14 giorni. Venerdì quest'ultimo dato era pari a 1'094,22/100 mila abitanti.

Il totale dei decessi oggi è salito a 3'158 e quello dei ricoveri a 10'448, di cui rispettivamente 899 e 2'144 nelle ultime due settimane. Dall'inizio della pandemia sono stati confermati 269'974 casi di infezione su un totale di 2'411'237 tamponi eseguiti. L'11,9% dei testati insomma.

Le persone in isolamento attualmente sono 41'692 e altre 43'494 entrate in contatto con loro sono in quarantena. Anche altre 1'195 persone sono in quarantena dopo essere rientrate in Svizzera da un Paese considerato a rischio.

Ticino e Grigioni nelle ultime 24 ore - Per quel che riguarda il Ticino nelle ultime 24 ore 130 persone sono risultate positive al virus e portano a un totale di 12'610 dall'inizio della pandemia. Si deplorano anche otto decessi supplementari a 439. Diciannove persone sono state ricoverate in ospedale.

Nei Grigioni, la pagina web dedicata all'evoluzione del coronavirus indica 56 nuove infezioni da ieri (3'862 totali) e sei nuovi ricoveri. Il bilancio delle vittime è salito a quota 74 (+2).