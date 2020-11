Il mistero attorno alla morte di Lengnau si infittisce

LENGNAU - La polizia cantonale bernese ha arrestato oggi pomeriggio una seconda persona nell'ambito delle indagini avviate in seguito al ritrovamento di un cadavere mercoledì a Lengnau (BE).

Un primo uomo arrestato ieri sera a Bienne (BE), per il cui fermo la polizia ha dovuto utilizzare l'arma di servizio, è ancora ricoverato. È stato colpito agli arti inferiori. Questi viveva nell'appartamento in cui è stata ritrovata la vittima, precisano le forze dell'ordine in una nota.

Mercoledì la polizia ha rinvenuto in un edificio residenziale di Lengnau una persona senza vita. L'inchiesta ha permesso di stabilire che si tratta di un 38enne svizzero residente nel canton Berna. Non viveva nell'appartamento in cui è stato trovato. La polizia presume che sia stato vittima di un crimine.