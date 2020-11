Muore in un incendio

ZURIGO - Una persona è morta in seguito a un incendio scoppiato oggi in un appartamento di una palazzina nel Kreis 5 della città di Zurigo. L'identità della vittima non è ancora nota, così come la causa del rogo.

Una passante ha allarmato la centrale attorno alle 13.45, indica in una nota odierna la polizia cittadina. Al terzo piano dello stabile i vigili del fuoco hanno trovato la vittima. Altre persone sono invece state curate sul posto. Due di esse sono state portate all'ospedale per intossicazione da fumo.

La polizia ha aperto un'inchiesta. L'incendio ha richiesto l'intervento di un ingente dispositivo, che ha bloccato il traffico in alcuni punti. Nel tardo pomeriggio la situazione è tuttavia tornata alla normalità.