«Era una persona felice, sono scioccato»

BUCHS - La cittadina di Buchs (AG) è stata scossa da un tragico evento. Lunedì mattina la polizia ha trovato quattro corpi in una villetta. Appartengono a un 37enne e ai suoi tre figli di 3, 11 e 13 anni. Anche il cane di famiglia è stato trovato morto.

Tutti i sospetti, stando alla polizia argoviese, ricadrebbero sul padre. I corpi sono stati ritrovati dalla moglie dell'uomo, al rientro dal lavoro.

Il 37enne, che lavorava in campo medico, occasionalmente condivideva sui social foto assieme alla famiglia. Lo si può vedere orgoglioso del figlio, mentre posa su una moto. In un commento chiama l'ultimogenita "piccola principessa".

R. viveva separato dalla madre dei due figli più grandi. Il piccolo, invece, era stato concepito con la seconda moglie, che lui chiamava il suo "grande amore".

Appassionato di motori - Del 37enne era nota la passione per le auto, come racconta il collega D.C. Guidava un'Audi R8 nera. Entrambi facevano parte di un gruppo che si incontrava regolarmente per delle gite o escursioni. «Siamo già stati insieme sulla pista di Monza», racconta il 28enne. Dopo essersi risposato, circa due anni fa, R. si era ritirato dal gruppo. «Voleva più tempo da trascorrere con la sua famiglia». Per il collega quanto accaduto non trova spiegazioni: «Sembrava sempre soddisfatto», racconta.

Cosa sia successo esattamente è un mistero. Sulla base delle indagini svolte finora, è possibile escludere l'uso di un'arma.

La polizia non ha fornito ulteriori informazioni sulle circostanze del delitto.