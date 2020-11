Scivola sulla strada ghiacciata e finisce nel fiume

DAVOS - Un conducente 40enne, che sabato sera viaggiava da Davos Frauenkirch (GR) in direzione di Sertig (GR), ha perso il controllo del suo veicolo a causa di una lastra di ghiaccio. La sua corsa, riporta la Cantonale grigionese, è finita nel letto di un torrente parallelo alla strada.

Malgrado la sua jeep fosse finita a testa in giù nel fiume, l'uomo è riuscito a liberarsi da solo. È stato poi preso in consegna dai soccorsi e portato in ospedale via ambulanza.

Per recuperare il veicolo è stato necessario l'utilizzo di una gru.