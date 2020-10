Situazione tesa negli ospedali zurighesi

ZURIGO - La situazione negli ospedali zurighesi è tesa. Ad annunciarlo sono le stesse autorità cantonali. Attualmente ci sono 221 pazienti Covid-19 ricoverati, ma entro due settimane potrebbero essere 800.

Se il trend continua, i nosocomi di Zurigo potrebbero essere presto oltre le loro capacità, ha detto oggi ai media Jörg Gruber, della direzione ospedaliera.

In totale nel canton Zurigo ci sono attualmente 400 letti liberi, 48 in terapia intensiva. Si tratta però ovviamente di posti a disposizioni anche per tutti gli altri pazienti, e non solo per quelli colpiti dal coronavirus.