Escursionista trova un cadavere nel bosco

elaborata da Robert Krcmar Giornalista in formazione

ZURIGO - Macabro ritrovamento oggi pomeriggio per un'escursionista in un bosco nel Kreis 9 di Zurigo: la donna è infatti incappata in un cadavere.

Le cause del decesso non sono ancora chiare, e non vi sono indizi dell'intervento di terzi.

La polizia precisa che il corpo senza vita è stato trovato verso le 16.00 in una zona boscosa a ridosso dei quartieri zurighesi di Alstetten e Albisrieden. Agenti di polizia hanno sbarrato l'area al pubblico.

L'identità della persona deceduta non è stata ancora chiarita e non si sa ancora nulla delle circostanze che hanno portato alla sua morte, si legge nella nota.