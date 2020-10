La fiera dei camper di Berna deve chiudere

BERNA - Lo Suisse Caravan Salon, la fiera dei camper che si tiene attualmente a Berna, deve chiudere i battenti stasera sulla scia delle restrizioni decise dal cantone.

Lo hanno indicato le autorità, prendendo posizione su un caso che aveva suscitato non poche polemiche. Non tutti capivano infatti perché nella stessa aerea club sportivi come l'SCB (hockey su ghiaccio) e lo Young Boys (calcio) dovessero limitare a 1000 gli spettatori a partita, mentre per il salone erano previste sino a 7000 entrate al giorno.

Stando ai responsabili però gli eventi in questione sono differenti: la fiera è paragonabile a un centro commerciale e ha quindi un piano anti-Covid diverso. Nel frattempo comunque è stato deciso che anche il salone deve chiudere.