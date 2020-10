La Smart si mette in moto da sola e finisce investita da un treno

AARAU - Smart parcheggiata in folle si mette in moto, scende da una scarpata, finisce sui binari e viene investita da un treno merci in transito: è successo stamani a Baden, nel canton Argovia. Bilancio dell'incidente: una vettura distrutta, ma nessun ferito.

Stando a quanto indica la polizia cantonale, la sequenza di eventi è partita alle 07.30, quando un automobilista ha posteggiato la sua Smart nel parcheggio aziendale, senza curarsi di lasciare innestata la marcia o di tirare il freno a mano. Il veicolo si è così messo in movimento, scivolando verso la sottostante massicciata ferroviaria e finendo in parte di traverso sui binari. Al sopraggiungere di un convoglio l'auto è stata urtata di striscio. Il sinistro ha provocato disagi al traffico ferroviario per le successive due ore.