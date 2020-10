5'596 contagi, 115 ricoveri e 11 decessi in 24 ore

BERNA - Stando al bollettino quotidiano dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), sono 5'596 le nuove infezioni da Covid-19 confermate in Svizzera e nel Liechtenstein nelle ultime 24 ore (ieri erano 3'008).

È stato però sottolineato in conferenza stampa come non sia tanto il numero di contagi a essere indicatore dell'evoluzione della situazione (questi dipendono dal numero di tamponi), quanto piuttosto il numero di ospedalizzazioni e di decessi. Ebbene, nelle ultime 24 ore sono morte 11 persone (ieri erano 8) e ricoverate 115 persone (ieri erano 53).

Dall'inizio dell'epidemia ad aver contratto il virus sono 91'763 persone. I decessi sono stati 1'856 e le ospedalizzazioni 5'615.

I test svolti per rilevare il SARS-CoV-2 sono 1'674'5840, di cui il 6,2% è risultato positivo. Il tasso di positività delle ultime due settimane è del 15,5%, quello odierno è del 19,8% (28'328 i tamponi eseguiti).

Le persone in isolamento sono 11'824 (ieri erano 7407): altre 16'368 entrate in contatto con loro sono in quarantena, una situazione nel quale si trovano anche 13'941 individui rientrati in Svizzera da un Paese considerato a rischio.

In Ticino si sono registrati 255 nuovi casi per un totale di 4'909, indicano le autorità aggiornando la situazione. Nelle ultime 24 ore non si sono registrati decessi per cui il bilancio delle vittime rimane a 352.