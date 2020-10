Prova a far esplodere un bancomat, ma arriva la polizia

BELLACH - Uno sconosciuto ha tentato la scorsa notte di far saltare un bancomat ubicato in una filiale Coop di Bellach, località solettese. Quando la polizia è giunta sul posto, il ladro si è dato alla fuga, riuscendo a far perdere le proprie tracce.

Il fatto è stato confermato da Thomas Kummer, portavoce della polizia cantonale, sulle onde di Radio 32. Diverse pattuglie sono state immediatamente dispiegate dopo la segnalazione, ha riportato l'addetto stampa.

Nelle ultime settimane parecchi episodi simili si sono registrati in tutta la Svizzera, Ticino e Grigioni compresi. In alcuni casi, come anche nel canton Argovia, l'operazione è fallita, con il bancomat che ha preso fuoco oppure per la presenza di terzi.