8'737 nuovi casi e 14 decessi nel fine settimana

BERNA - Sono 8'737 i nuovi casi di coronavirus in Svizzera e nel Liechtenstein nelle ultime 72 ore (83'159 in totale). Secondo il consueto bollettino dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), 1'837 persone sono morte dall'inizio dell'epidemia, 14 in più rispetto ai dati comunicati lo scorso venerdì.

I tamponi eseguiti nel weekend sono stati 54'185, mentre i nuovi ricoveri avvenuti sono 171, il che porta le ospedalizzazioni a 5'447.

In totale i test svolti per rilevare il SARS-CoV-2 sono 1'632'288, dall'inizio della pandemia il 5,8% è risultato positivo. Il dato è salito al 13,4% nelle ultime due settimane e al 16,1% questo fine settimana.

Le persone in isolamento sono 7'367: altre 13'039 entrate in contatto con loro sono in quarantena, una situazione nel quale si trovano anche 12'015 individui rientrati in Svizzera da un Paese considerato a rischio.

In Ticino si sono registrati 26 nuovi casi, mentre il bilancio delle vittime è purtroppo cresciuto di un'unità (ora sono 352).