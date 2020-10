Fuga di monossido di carbonio in uno chalet: 40 intossicati e 9 ricoveri

L'ABBAYE - Una quarantina di persone sono state intossicate da una fuga di monossido di carbonio ieri pomeriggio a L'Abbaye, nella Vallée de Joux (VD). Partecipavano a una riunione associativa in uno chalet. Due di esse sono state elitrasportate all'ospedale universitario di Ginevra (HUG) e anche per altri sette si è reso necessario il ricovero. Le loro vite non sono in pericolo.

Quattro persone sono state trasportate in ambulanza all'ospedale di Yverdon-les-Bains (VD), mentre altre tre hanno raggiunto il nosocomio ginevrino con mezzi propri, precisa oggi la polizia cantonale in una nota.

I restanti partecipanti alla riunione - una 30 di persone - sono stati per sicurezza controllati all'ospedale di Le Sentier, nella Vallée de Joux.

Le autorità hanno ordinato un'inchiesta per chiarire le cause della fuga di monossido di carbonio.