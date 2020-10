Incidente a Meersburg, morti 3 residenti in Svizzera

MEERSBURG - Tre persone residenti in Svizzera sono morte ieri mattina a Meersburg (D), sul Lago di Costanza, nello scontro tra un'automobile e un mezzo pesante. Altre due persone sono rimaste gravemente ferite nell'incidente, indica la polizia tedesca in una nota.

Secondo quanto riferito dal "Blick Online", le vittime sono una famiglia kosovara residente a Sciaffusa.

Dalle ricostruzioni sembra che la vettura, guidata da una 35enne ha iniziato a sbandare, sia finita sulla corsia di contromano e si sia scontrata con un camion che proveniva dalla direzione opposta. La polizia precisa che due ragazzi, di 12 e 18 anni, come pure un uomo di 35 anni sono morti sul colpo. La conducente e una ragazzina di 11 anni sono invece rimaste gravemente ferite, mentre il camionista è praticamente illeso.

Secondo quanto riferito dal portale web "Albinfo", gestito in Svizzera da un corrispondente del giornale albanese "Le Canton 27.ch", la famiglia era di ritorno dalle vacanze in Kosovo. Una delle tre vittime era pure in possesso del passaporto elvetico. La polizia svizzera è venuta in aiuto dei colleghi tedeschi con un elicottero.