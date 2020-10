1'445 casi e 7 decessi più di ieri

BERNA - L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) riferisce che nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 1'445 nuovi casi di Covid-19 in Svizzera e nel Liechtenstein. I nuovi decessi sono 7 e 39 le persone infettate da Sars-CoV-2 ricoverate in ospedale.

In una giornata sono stati effettuati 9'571 tamponi (per un totale di 1'516'021 dall'inizio dell'emergenza). Il tasso di positività medio dall'inizio della pandemia è del 5,0% (15,1% per quanto riguarda le ultime 24 ore).

Dal 24 febbraio sono in tutto 65'881 le infezioni confermate in laboratorio, 5'110 le ospedalizzazioni e 1'808 i decessi.

Attualmente 4'338 persone si trovano in isolamento e altre 10'788 sono in quarantena perché entrate in contatto con persone risultate positive. Pure in quarantena 13'339 persone di ritorno da un paese a rischio.

In Ticino i contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 45 (per un totale di 3'952). Ma il dato che balza maggiormente all'occhio è il primo decesso registrato dal 12 giugno ad oggi.