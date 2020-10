Si schianta contro un muro, è grave

COIRA - Un'automobilista 75enne è rimasta gravemente ferita dopo essere andata con l'auto contro un muro, poco prima di mezzogiorno, nei pressi di Castiel, tra Coira e Arosa (GR).

A circa un chilometro da Castiel, la donna - per motivi ancora ignoti - è finita contro un muro di sassi in una curva a sinistra mentre viaggiava in direzione di Coira, indica in una nota la polizia cantonale grigionese.

La 75enne, dopo il primo intervento dei soccorsi, è stata elitrasportata all'ospedale cantonale di Coira. La polizia ha aperto un'inchiesta per stabilire la dinamica.