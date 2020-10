Tenta di scippare la Limo, ma non finisce benissimo

SAN GALLO - Bislacco tentativo di imbolamento, quello portato avanti da una 22enne che venerdì sera ha provato a rubare una Limousine bianca parcheggiata vicino al locale dove stava facendo serata.

La giovane, che è poi si è scoperto essere sotto effetto di alcol e droghe, è prima riuscita a impossessarsi delle chiavi e poi saltata al volante provando a darsi alla fuga.

Al momento di affrontare la prima curva, però, si è "incagliata" in un'insegna al neon, sradicandola e danneggiando l'auto.

La guida decisamente non ok della ragazza è stata notata da un passante che ha avvisato la Cantonale che è poi riuscita a intercettarla.



Per lei un test delle urine e del sangue, mentre la patente di guida le è stata rimossa in via preventiva.

Polca SG