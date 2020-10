Incidente a Kerzers, muore un 73enne

KERZERS - Un ciclista 73enne è morto ieri pomeriggio dopo essere finito sotto le ruote di un rimorchio di un trattore nei pressi di Kerzers (FR).

L'incidente è avvenuto attorno alle 15.15, ha indicato ieri in tarda la serata la polizia cantonale friburghese. Il 73enne, per cause ancora da chiarire, è caduto mentre in senso opposto giungeva un 24enne alla guida di un trattore con rimorchio.

Nonostante la pronta frenata del giovane, il ciclista è finito sotto le ruote del rimorchio ed è deceduto in seguito alle gravi ferite riportate. La strada è rimasta chiusa al traffico per circa sei ore, ha precisato la polizia, che ha avviato un'inchiesta per far luce sull'accaduto.