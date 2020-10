Detenuto morto per «cause naturali»

BERNA - Un detenuto è stato trovato senza vita ieri mattina in una cella del penitenziario "Pöschwies" a Regensdorf, nella periferia di Zurigo. Secondo il Dipartimento di giustizia, sarebbe morto per cause naturali.

Sul posto è stato chiamato un medico che non ha potuto fare altro che constatare il decesso, indica oggi in una nota l'ufficio cantonale per l'esecuzione delle pene. L'età del detenuto morto non è stata resa nota. Com'è consuetudine in simili casi, il Ministero pubblico ha aperto un'indagine.