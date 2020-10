La salsa bandita per due settimane: «Tanti si sono contagiati ballando»

ZURIGO - Niente corsi e serate di salsa per 14 giorni a Zurigo. È il provvedimento anti-coronavirus ordinato con effetto immediato dai servizi del medico cantonale. Un numero crescente di persone infettate è in effetti legato all'ambiente di questo ballo e in generale della danza latino-americana.

La misura riguarda tutte le scuole di salsa, ha indicato ieri in serata il cantone sul proprio sito web. Anche i club che ospitano regolarmente questo tipo di serate devono chiudere, aggiungono le autorità, che motivano la decisione con la volontà d'interrompere la catena dei contagi.

Dalla metà dello scorso mese i casi di Covid-19 a Zurigo che sono stati fatti risalire a questo mondo sono in netto aumento e superano ormai quota 60. Lo stretto contatto fisico e il frequente cambio di partner sono evidentemente un grosso problema per i balli di coppia in tempi di pandemia.