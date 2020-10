Tragedia in Val de Bagnes: cade per 100 metri e muore

FIONNAY (VS) - Un escursionista di 48 anni è morto ieri in Val de Bagnes (VS), precipitando in un canalone. Giunti sul posto i soccorritori non hanno potuto far altro che costatare il decesso.

L'incidente è avvenuto verso le 16.30. L'uomo stava camminando con un altro escursionista quando, poco dopo aver attraversato il Col Termin, è scivolato giù lungo un pendio prima di cadere per oltre cento metri, ha precisato la polizia vallesana in un comunicato.

La vittima viveva nel Basso Vallese.