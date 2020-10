Ottantenne aggredito dai ladri

WEINFELDEN - Quando è rientrato a casa, ha colto in flagrante due ladri. Ed è stato aggredito e legato. Questo è quando successo oggi in un'abitazione di Weinfelden, nel Canton Turgovia, come fa sapere la locale polizia cantonale.

Era quasi mezzogiorno, quando un ottantenne è rincasato in Burgstrasse. Nel momento in cui ha aperto la porta, si è ritrovato davanti i due ladri. Ed è stato immobilizzato. I malviventi hanno poi perquisito tutta la casa, portando via diversi oggetti di valore e denaro contante.

In seguito l'ottantenne è riuscito a liberarsi e ad allertare la polizia. I ladri sono invece scomparsi senza lasciare tracce. Si tratta di due uomini di circa trent'anni alti 170 e 190 centimetri. Sembra che siano fuggiti con una Mercedes grigia immatricolata all'estero.