Attacchi ai bancomat, fermati in Francia quattro sospetti

LOSANNA - Quattro persone sospettate di tentate rapine ai bancomat nei cantoni Vaud e Friburgo, sono state arrestate in Francia, vicino a Lione.

Gli attacchi sono avvenuti in agosto e settembre. Sconosciuti hanno iniettato gas nei distributori di banconote per farli saltare in aria, ma senza successo. «In Svizzera, i bancomat sono dotati di uno speciale sistema di sicurezza che non ha permesso loro di raggiungere l'obbiettivo», ha precisato la polizia vodese in un comunicato. Ci sono però stati danni agli apparecchi.

La polizia cita quattro casi nel canton Vaud (Baulmes, Ballaigues, Bercher e Granges-près-Marnand) e quattro casi in territorio friburghese (Vaulruz, Vuisternens-devant-Romont, Villaz-St-Pierre e Châtonnaye).

I quattro uomini avrebbero agito anche in territorio francese.

Le indagini hanno permesso di dirigere le ricerche in Francia. Il 17 settembre, la Sezione di ricerca di Lione e il distaccamento dell'Ufficio centrale per la lotta contro la delinquenza itinerante hanno arrestato i quattro uomini, tutti francesi. Il Ministero pubblico ha avviato un procedimento contro di loro, ma i colpevoli saranno probabilmente giudicati in Francia, aggiunge la nota.