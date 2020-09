Gli attivisti irrompono a Palazzo federale

BERNA - La questione climatica che ha permeato questa sessione federale delle Camere ha segnato anche l'ultima giornata dei dibattiti: un gruppetto di attivisti si è infatti introdotto nella sala del Consiglio Nazionale e dalle tribune degli spettatori ha lanciato slogan e proclami. Nel pomeriggio è prevista a Berna la manifestazione indetta dal movimento "Rise Up for Change".

Stando a quanto riferito da diversi media online che citano un video pubblicato su Twitter dalla consigliera nazionale UDC Barbara Steinmann (ZH), una mezza dozzina di persone sono entrate nella sala della Camera del popolo, hanno urlato alcune frasi incomprensibili e sono state rapidamente allontanate dai servizi di sicurezza di Palazzo federale. L'interruzione è durata meno di un minuto.

Se questa sembra essere un'azione isolata, la questione climatica tornerà nuovamente d'attualità con la grande manifestazione nazionale organizzata in occasione dello sciopero globale per il clima che prenderà il via oggi alle 12.00 sulla Piazza federale - dopo la risonanza datale dall'accampamento del movimento "Rise Up for Change" (insorgi per il cambiamento) degli scorsi giorni, che ha causato grattacapi alle autorità bernesi.

Wieder mal Theater von den Klimakindern am letzten Sessionstag pic.twitter.com/2wc3Vg9KNv — Barbara Steinemann (@BabaSteinemann) September 25, 2020

keystone