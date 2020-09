Ladro ruba la colletta del funerale di un bimbo di 5 anni

COIRA - Vergognoso episodio quello accaduto martedì a Davos. Durante i funerali per la morte di un bambino di 5 anni era stata organizzata una colletta: uno sconosciuto è riuscito a intrufolarsi in chiesa e a rubare i soldi. L’intera comunità è ora sotto shock per questo furto.

Il fatto è avvenuto nella chiesa riformata di San Giovanni. Si stavano celebrando i funerali di un bambino e i genitori avevano deciso di aprire una colletta per raccogliere soldi da destinare alla Fondazione Mahana for Kids, un ente che sostiene bambini con malattie al fegato. Un ladro, privo di qualsiasi briciolo di umanità, è entrato in chiesa e ha rubato i soldi.

I genitori del bimbo hanno lanciato un appello al ladro, tramite il giornale locale Davoser Zeitung: «La tua azione ci colpisce molto. Siamo arrabbiati e tristi allo stesso tempo. È davvero irrispettoso e senza scrupoli rubare i soldi raccolti per i bambini malati! Ti chiediamo di fare affidamento alla tua coscienza e alla tua ragione affinché tu possa restituire il denaro o trasferirlo direttamente alla fondazione».

La polizia cantonale grigionese ha confermato che è stata aperta un’inchiesta, che le indagini sono in corso e che fino a oggi l’autore del furto non è stato identificato. Stando alla gente del luogo e soprattutto della presidente della parrocchia, Marianne Aguilera, dovrebbe trattarsi di una persona che conosce bene la chiesa dato che per accedervi bisogna attraversare un corridoio interno, che è solitamente chiuso.

«Evidentemente il ladro sapeva muoversi all’interno degli spazi e aveva chiaramente un obiettivo, quello di rubare» ha spiegato Marianne Aguilera al Blick. A quanto ammonta il ricavato della colletta non si sa. La presidente della parrocchia non aveva fatto nemmeno in tempo a contare i soldi. Li aveva portati in sacrestia e dopo pochi minuti sono spariti.