Finisce nei guai, due volte in una notte

FRIBORGO - È stato pizzicato al volante con un tasso alcolemico fuori norma. Gli è stata ritirata la patente. Ma due ore più tardi la scena si è ripetuta: stesso protagonista, diversa località.

Ha dell'assurdo la storia raccontata dalla Polizia cantonale del canton Friborgo in un comunicato stampa. Ancor più assurdo è che assomiglia molto a un'altra vicenda quasi identica, verificatasi nello stesso cantone due settimane fa.

Anche l'età del protagonista è simile: 46 anni. L'automobilista, residente nel canton Giura, è stato fermato questa notte a Bulle attorno alle 1.40 da una pattuglia, che lo ha sottoposto all'alcol-test. Risultato positivo, gli è stata ritirata sul posto la licenza di condurre. La polizia l'ha condotto alla sua abitazione, intimandogli il divieto di rimettersi al volante.

Come non detto. Nemmeno due ore più tardi, in località di Châtel-St-Denis, un'altra pattuglia ha fermato per un controllo la stessa auto. A seguito del controllo, il veicolo gli è stato ritirato e l'uomo è stato denunciato al Ministero Pubblico.