Più veloce e più precisa, arriva la multa elettronica

SONDAGGIO Caricamento in corso ... Multa elettronica, la vorresti anche in Ticino? Sì, sembra più pratica anche per chi deve pagarla Non lo so, al momento è indifferente No, basta con queste diavolerie tecnologiche Altro [{"keyQ":"q_aopokg"}] Vota Risultati Multa elettronica, la vorresti anche in Ticino? Sì, sembra più pratica anche per chi deve pagarla 32% (9 voti) 32% Non lo so, al momento è indifferente 11% (3 voti) 11% No, basta con queste diavolerie tecnologiche 57% (16 voti) 57% Altro 0% (0 voti) 0% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1460275,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"1051013","title":"SONDAGGIO","questions":{"q_aopokg":{"a":{"a_rp31wl":"Sì, sembra più pratica anche per chi deve pagarla","a_e13iza":"Non lo so, al momento è indifferente","a_4tcp1h":"No, basta con queste diavolerie tecnologiche","a_mvwvu":"Altro"},"q":"Multa elettronica, la vorresti anche in Ticino?","t":"0"}}}

LA CHAUX-DE-FONDS - Anche per le sanzioni è tempo di entrare nell'era digitale. Niente più vecchia distinta di versamento apposta sul parabrezza dei veicoli incriminati: dal 23 settembre La Chaux-de-Fonds (NE) inaugura la multa elettronica.

Gli autori delle infrazioni possono quindi scansionare un codice QR utilizzando il proprio smartphone, che fornirà loro tutte le informazioni sulla natura della multa, nonché i termini di pagamento. Ciliegina sulla torta: possono anche pagarla subito e dimenticare, quindi, la brutta sorpresa.

Risparmio di tempo - Il sistema, introdotto per la prima volta a Basilea Città nel 2017 e poi a Zurigo nel 2018, offre una serie di vantaggi sostanziali per le autorità. Un semplice smartphone è sufficiente per le verifiche e per la multa. Niente più quaderni o dispositivi specifici, quindi. Grazie a una foto della targa e alla geolocalizzazione, non è necessario inserire manualmente i dati. L'app dell'agente collegherà automaticamente il reato selezionato a un codice QR prestampato.

Per i più reticenti alla tecnologia, o semplicemente per coloro che vogliono risparmiare tempo, la città di La Chaux-de-Fonds ha fornito un'alternativa: le sanzioni verranno inviate mediante bollettino, e senza sovrapprezzo, a chi ha commesso infrazioni e non si è manifestato "digitalmente" entro 30 giorni.