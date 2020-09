Il Covid manda in subbuglio la caserma

PAYERNE - Caserma di Payerne in subbuglio a causa del Covid-19. Alcuni militi della sezione sanitaria sarebbero stati colpiti dal nuovo coronavirus. Secondo le informazioni di una recluta, la struttura vodese per il momento sarebbe stata blindata in modo da evitare ulteriori contagi.



I giovani si stavano formando nel ramo sanitario. Erano pronti a svolgere esercitazioni esterne presso enti statali e non. Il loro entusiasmo si è spento quando sono risultati positivi al tampone. I casi sarebbero, per ora, limitati a tre singole persone.