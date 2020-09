Coronavirus, 425 positivi in più rispetto a ieri

BERNA - Sono 425 i nuovi contagi da coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.

Non ci sono nuovi decessi e le ospedalizzazioni sono aumentate di sei unità. I tamponi effettuati sulla popolazione sono 15'022 in più rispetto a ieri.

Venerdì l'Ufficio federale della sanità pubblica aveva dato conto di 405 infezioni confermate in laboratorio su 16'258 test effettuati. Rispetto a giovedì c'erano state 14 ospedalizzazioni e due persone avevano perso la vita.

Le persone in isolamento sono al momento 1'641 e altre 4'924 sono loro contatti che sono stati posti in quarantena. Ulteriori 7'559 individui sono in quarantena dopo essere rientrati in Svizzera da una nazione considerata a rischio.

Il totale dei deceduti dall'inizio della pandemia resta fermo a quota 1732, mentre le ospedalizzazioni complessive sono 4590. I test per rintracciare il coronavirus effettuati dai laboratori sono 1'085'932, con 43'957 infezioni confermate.

Si tratta del secondo giorno consecutivo con oltre 400 positivi, con un aumento di 20 nuovi contagiati rispetto a ieri.