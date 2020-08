Bambino cade in un tombino aperto e viene trascinato in un canale sotterraneo

WIL - Domenica pomeriggio un bambino di quattro anni è caduto in un pozzo per l'evacuazione dell'acqua a Wil, nel Canton San Gallo. Il piccolo è stato poi trascinato dalla corrente del canale sotterraneo.

Sul posto sono intervenuti i pompieri, che hanno estratto il bambino attraverso un altro pozzo distante quattro metri utilizzando delle assi in modo da ridurre la pressione dell'acqua. Il piccolo sventurato è stato trasportato in ospedale dalla Rega in condizioni critiche.

L'incidente è avvenuto nel maneggio Weierwise, che spesso in caso di forti piogge si allaga. Ecco perché è presente un pozzo che scarica l'acqua in un bacino situato a valle attraverso un canale sotterraneo. Oggi il prato era allagato, e il pozzo non era dunque visibile, oltre ad essere stato scoperchiato probabilmente dal maltempo.

Polizia cantonale San Gallo