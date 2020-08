Coronavirus, la polizia impedisce una manifestazione non autorizzata

ZURIGO - A Zurigo circa 200 persone si sono riunite questo pomeriggio sulla grande piazza della Sechseläuten per una manifestazione non autorizzata contro le misure di protezione decise dalle autorità per far fronte alla pandemia di Covid-19. La polizia è intervenuta, esortando i presenti a lasciare la piazza.

Diversi gruppi di persone hanno seguito l'invito delle forze dell'ordine, che hanno proceduto a controlli d'identità nei confronti di una quarantina di individui. Quattro sono stati fermati e portati al posto di polizia.

Gli agenti hanno anche sequestrato un veicolo. All'interno del baule sono stati trovati un amplificatore e un altoparlante, indica la polizia cittadina in una nota.

Manifestazione autorizzata - Manifestanti si sono riuniti sull'Helvetiaplatz di Zurigo per una protesta - autorizzata - contro le misure anti-coronavirus. Secondo i media online i partecipanti sono oltre mille.

La manifestazione, che si svolge sotto il motto "ritorno alla libertà", si incentra in particolare contro l'obbligo di mascherine e contro il possibile obbligo di vaccinazioni, oltre che contro lo stato d'emergenza che può venire imposto dalle autorità.

L'autorizzazione è stata concessa con delle limitazioni: i partecipanti devono ad esempio indossare la mascherina e mantenere le distanze.

